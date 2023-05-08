Жеребьевка «Мастерса» в Риме: Медведев может сыграть с Рублевым и Алькарасом

Прошла жеребьевка турнира серии «Мастерс» в Риме.

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под третьем номером, попал в одну половину сетки с испанцем Карлосом Алькарасом, при этом в четвертьфинале первая ракетка России может сыграть со своим соотечественником Андреем Рублевым или греком Стефаносом Циципасом, их матч возможен уже на стадии 1/8 финала.

Отметим, что Карен Хачанов попал в противоположную половину сетки, которую возглавил серб Новак Джокович, также в ней итальянец Янник Синнер.

Добавим, что «Мастерс» в Риме пройдет с 10 по 21 мая.