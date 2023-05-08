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Жеребьевка «Мастерса» в Риме: Медведев может сыграть с Рублевым и Алькарасом

Первой ракетке России выпала тяжелая сетка.
Жеребьевка «Мастерса» в Риме: Медведев может сыграть с Рублевым и Алькарасом
08 мая 2023 21:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Прошла жеребьевка турнира серии «Мастерс» в Риме.

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под третьем номером, попал в одну половину сетки с испанцем Карлосом Алькарасом, при этом в четвертьфинале первая ракетка России может сыграть со своим соотечественником Андреем Рублевым или греком Стефаносом Циципасом, их матч возможен уже на стадии 1/8 финала.

Отметим, что Карен Хачанов попал в противоположную половину сетки, которую возглавил серб Новак Джокович, также в ней итальянец Янник Синнер.

Добавим, что «Мастерс» в Риме пройдет с 10 по 21 мая.

источник: «Советский спорт»
Жеребьевка «Мастерса» в Риме: Медведев может сыграть с Рублевым и Алькарасом
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