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Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме

Россиянка в трех сетах оказалась сильнее иранской соперницы.
Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Риме
09 мая 2023 14:06
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Риме (Италия) завершился матч первого круга турнира WTA-1000, в котором российская теннисистка Анна Блинкова встречалась с представительницей Ирана Маяр Шериф Ахмед Шериф.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась победой россиянки со счетом 2:6, 6:2, 6:3.

Блинкова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти. Иранская теннисистка совершила три эйса, трижды допустила двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

В матче второго круга Блинковой будет противостоять украинская теннисистка Ангелина Калинина.

Турнир в Риме продлится до 21 мая. Призовой фонд соревнований превышает 3,5 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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