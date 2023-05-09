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Полина Кудерметова проиграла в квалификации турнира в Риме

Россиянка уступила полячке Магдалене Френх.
09 мая 2023 15:56
автор: Александр Кожевников

В Риме (Италия) завершился матч квалификации турнира WTA-1000, в котором российская теннисистка Полина Кудерметова встречалась с представительницей Польши Магдаленой Френх.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась победой польской спортсменки со счетом 1:6, 2:6.

Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Магдалена Френх совершила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Турнир в Риме продлится до 21 мая. Призовой фонд соревнований превышает 3,5 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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