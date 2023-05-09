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Сафиуллин вышел в основную сетку «Мастерса» в Риме

Соперник россиянина в первом круге определится позднее.
09 мая 2023 19:38
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Риме с призовым фондом более 7,7 млн евро.

В финале квалификации он победил представителя Чехии Вита Коприву со счетом 6:2, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты.

Сафиуллин дважды за матч подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов, его соперник сделал 3 эйса, шесть раз дважды ошибся на подаче и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов.

Соперник российского теннисиста по первому кругу турнира определится позже. На завершившемся на минувшей неделе «Мастерсе» в Мадриде, Сафиуллин также начал с квалификации и дошел до 1/16 финала, где уступил испанцу Сапата-Миральесу.

источник: «Советский спорт»
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Соперник россиянина в первом круге определится позднее.
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