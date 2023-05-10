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Медведев вспомнил, что пока не выиграл ни одного матча на турнире в Риме

Экс-первая ракетка мира трижды выступал на соревнованиях в итальянской столице.
10 мая 2023 08:49
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего турнира серии «Мастерс» в Риме.

Напомним, что 27-летний спортсмен занимает третье место в мировом рейтинге ATP.

«Я только пару дня в Риме и чувствую себя прекрасно. Когда турнир начинается, всякий раз это новая история. Но в эти два дня я поиграл в хороший теннис на грунте. С нетерпением жду начала. По-моему, я тут не выиграл ни одного матча. Так что, это первая цель», — приводит пресс-служба ATP слова Медведева.

Добавим, что в 2018 году Даниил уступил в первом круге Робину Хасе. Затем было еще два поражения на старте: от Ника Кирьоса (2019) и Аслана Карацева (2021)

Турнир в Риме стартует 10 мая.

источник: ATP
Медведев вспомнил, что пока не выиграл ни одного матча на турнире в Риме
Экс-первая ракетка мира трижды выступал на соревнованиях в итальянской столице.
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