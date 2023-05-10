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Арина Соболенко: Те, кто ненавидел нас, нашу страну раньше, продолжают это делать

Спортсменка занимает второе место в мировом рейтинге WTA.
10 мая 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась относительно отношения иностранных атлетов к представителям ее страны.

Напомним, что российские и белорусские спортсмены выступают на турнирах под нейтральным флагом.

«Те, кто ненавидел нас, нашу страну раньше, продолжают это делать. Не думаю, что это изменится. Я рада, что нам разрешили играть. WTA старается контролировать эту ситуацию», — цитирует Соболенко Tennis Up To Date.

Добавим, что Арина стала победительницей турнира в Мадриде. В финале теннисистка из Беларуси обыграла Игу Свентек из Польши. Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Соболенко.

источник: «Советский спорт»
Арина Соболенко: Те, кто ненавидел нас, нашу страну раньше, продолжают это делать
Спортсменка занимает второе место в мировом рейтинге WTA.
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