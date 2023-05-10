Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Риме и встретится с первой ракеткой мира Швентек

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила итальянку Сару Эррани и вышла во второй круг турнира категории WTA 1000 в Риме.

Матч первого круга, который продолжался 1 час 2 минуты, завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу 31-летней россиянки. У Павлюченковой четыре эйса, три двойные ошибки , она также реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У ее соперницы нули по всем трем показателям.

Следующей соперницей россиянки станет первая ракетка мира Ига Швентек, которая также является действующей победительницей турнира.

Призовой фонд турнира в Риме превышает 3,5 миллиона евро.