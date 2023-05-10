Грачева потерпела поражение от Осорио-Серрано в первом круге турнира в Риме 

Российская теннисистка Варвара Грачева уступила представительнице Колумбии Камиле Осорио-Серрано в первом раунде турнира категории WTA 1000, который проходит в Риме (Италия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6, 1:6, 7:6 в пользу 100-й ракетки мира.

21-летняя победительница один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12-и.

На счету российской соперницы – один эйс, шесть двойных ошибок и восемь реализованных девять брейк-пойнтов из 20-и.

Добавим, что в следующем круге турнира Серрано встретится с 28-й ракеткой мира, хорватской теннисисткой Петрой Мартич.