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Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме

Его следующим соперником станет вновь американский теннисист.
10 мая 2023 21:09
автор: Александр Евграфов

Россиянин Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме с призовым фондом более 7,7 млн евро.

В первом круге Сафиуллин победил американца Маркоса Хирона со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 19 минут.

У российского теннисиста две подачи навылет, две двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов. У егосоперника 3 эйса, 2 из 6 реализованных брейк-пойнта и не было двойных ошибок.

Во втором круге дебютант римского турнира сыграет с еще одним американцем, Себастьяном Кордой, посеянным под 22-м номером.

источник: «Советский спорт»
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