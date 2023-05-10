Француз Баррер стал соперником Хачанова во втором круге турнира в Риме

Стал известен соперник россиянина Карена Хачанова по второму раунду грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме. Им оказался французский теннисист Грегуар Баррер после того, как он одолел американца Брэндона Накашиму.

Отметим, что встреча продолжительностью в 1 час и 8 минут завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 29-летнего спортсмена.

Победитель шесть раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

На счету его соперника – три эйса и две двойные ошибки.

Добавим, что Баррер встретится на корте с Хачановым в пятницу, 12 мая.