Калинская вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв украинку Ястремскую

Российская теннисистка одержала победу над представительницей Украины Даяной Ястремской в первом раунде турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 57-й ракетки мира.

Победительница один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми.

На счету украинской соперницы – один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Добавим, что в следующем круге турнира Калинская сыграет с бельгийской теннисисткой Элизой Мертенс.