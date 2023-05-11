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Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Потаповой

Соперницей Вероники была Паррисас-Диас.
Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Потаповой
11 мая 2023 14:44
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме победила испанку Нурию Паррисас-Диас со счетом 7:5, 6:2.

Матч длился 1 час 43 минуты.

По его ходу Кудерметова сделала шесть эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала пять брейк-поинтов из десяти.

Паррисас-Диас навылет не подавала, допустила две двойные и сделала два брейка, имея шесть возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

В третьем круге Кудерметова может сыграть со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, если та пройдет итальянку Элизабетту Коччаретто.

источник: «Советский спорт»
Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Потаповой
Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Потаповой
Соперницей Вероники была Паррисас-Диас.
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