Кудерметова вышла в третий круг «Мастерса» в Риме, где может сыграть с Потаповой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме победила испанку Нурию Паррисас-Диас со счетом 7:5, 6:2.

Матч длился 1 час 43 минуты.

По его ходу Кудерметова сделала шесть эйсов и одну двойную ошибку, а также реализовала пять брейк-поинтов из десяти.

Паррисас-Диас навылет не подавала, допустила две двойные и сделала два брейка, имея шесть возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

В третьем круге Кудерметова может сыграть со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, если та пройдет итальянку Элизабетту Коччаретто.