Блинкова завершила выступление на «Мастерсе» в Риме, проиграв украинке Калининой

Российская теннисистка Анна Блинкова во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме проиграла украинке Ангелине Калининой со счетом 2:6, 2:6.

По ходу встречи Блинкова два раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и не реализовала ни один из семи брейк-поинтов.

На счету ее соперницы семь эйсов, одна двойная и четыре брейка при десяти возможностях выиграть брейк на подаче россиянки.

В следующем раунде Калинина может сыграть с белорусской Ариной Соболенко, если та пройдет американку Софию Кенин.