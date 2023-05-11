Потапова победила Кочаретто и вышла в третий круг «Мастерса» в Риме, где сыграет с Кудерметовой

Российская теннисистка Анастасия Потапова оказалась сильнее представительницы Италии Элизабетты Кочаретто в матче второго круга «Мастерса» в Риме (Италия). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 25-й ракетки мира.

Потапова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. В активе Кочаретто – один эйс, одна двойная ошибка и реализовано четыре брейк-пойнта из восьми.

За выход в 1/8 финала турнира Потапова поборется с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая ранее переиграла испанку Нурию Парризас-Диас (7:5, 6:2).