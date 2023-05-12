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Бывшая теннисистка рассказала, сколько заработала в OnlyFans

Экс-спортсменка не публиковала откровенных фотографий в этом сервисе.
12 мая 2023 09:44
автор: Александр Кожевников

Бывшая тенниска Софья Жук рассказала, сколько она смогла заработать на аккаунте в сервисе OnlyFans.

«Мне стало чисто интересно, если честно, сколько можно там заработать, например, за неделю без какого-либо голого развратного контента. Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала 4500 долларов.

Я думаю, что сейчас деньги выведу и закрою аккаунт, потому что все, мне больше не интересно это. Интересно было просто проверить», - приводит слова Жук Sports.ru.

Жук – победительница шести турниров ITF. В 2015 году Софья стала победительницей юниорского «Уимблдона».

источник: Sports.ru
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