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Азаренко: один из организаторов турнира в Мадриде чуть не заплакал

Спортсменкам не дали произнести речь после победы в финале турнира.
12 мая 2023 10:22
автор: Александр Кожевников

Белорусская теннисистка, 17-я ракетка мира Виктория Азаренко высказалась о ситуации, случившейся на турнире в Мадриде, когда финалисткам соревнований не дали высказаться после матча.

«Мы уже на корте узнали, что у нас не будет возможности сказать речь. Один из организаторов был очень расстроен. Я чувствовала, что он вот-вот заплачет. Я не хочу винить его, он здесь ни при чем. Да, это была ужасная ситуация, но я надеюсь, что она поспособствует изменениям в лучшую сторону», - цитирует Азаренко Tennis Channel.

Азаренко стала победительницей парного разряда в Мадриде вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя. В финале они обыграли американок Кори Гауфф и Джессику Пегулу.

Азаренко: один из организаторов турнира в Мадриде чуть не заплакал
Спортсменкам не дали произнести речь после победы в финале турнира.
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