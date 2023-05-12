Самсонова вышла в третий круг турнира в Риме, победив Контавейт

Российская теннисистка Людмила Самсонова успешно преодолела барьер второго круга на турнире в Риме.

Отметим, что сегодня, 12 мая, 15-я ракетка мира одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Россиянка оформил три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. У ее соперницы одна подача навылет, две двойные и три реализованных брейка из девяти.

В третьем круге Самсонова сыграет с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия).