Свентек обыграла Павлюченкову, не отдав россиянке ни одного гейма

В Риме (Италия) завершился матч второго круга престижного турнира WTA-1000, в котором встречались россиянка Анастасия Павлюченкова и польская теннисистка Ига Свентек.

Победу по итогам матча отпраздновала Свентек – 6:0, 6:0. Таким образом, Ига не отдала сопернице ни одного гейма. Матч завершился за 1 час и 7 минут.

В ходе встречи Свентек дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. Россиянка один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге турнира Свентек сыграет с победительницей противостояния украинки Леси Цуренко и американки Бернарды Перы.