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Свентек обыграла Павлюченкову, не отдав россиянке ни одного гейма

Польская спортсменка уничтожила соперницу на корте.
Свентек обыграла Павлюченкову, не отдав россиянке ни одного гейма
12 мая 2023 15:28
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Риме (Италия) завершился матч второго круга престижного турнира WTA-1000, в котором встречались россиянка Анастасия Павлюченкова и польская теннисистка Ига Свентек.

Победу по итогам матча отпраздновала Свентек – 6:0, 6:0. Таким образом, Ига не отдала сопернице ни одного гейма. Матч завершился за 1 час и 7 минут.

В ходе встречи Свентек дважды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. Россиянка один раз подала навылет, совершила пять двойных ошибок и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В третьем круге турнира Свентек сыграет с победительницей противостояния украинки Леси Цуренко и американки Бернарды Перы.

источник: «Советский спорт»
Свентек обыграла Павлюченкову, не отдав россиянке ни одного гейма
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