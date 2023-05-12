Призовой фонд «Ролан Гаррос» вырос более чем на 12 процентов

Призовой фонд турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос» в 2023 году вырос на 12,3 процента в сравнении с прошлым сезоном. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису составит 49,6 млн евро. Увеличение призовых коснется всех участников турнира. У частники квалификации получат выплату на 12 процентов больше, чем в прошлом году. Призовые за первые три круга турнира также вырастут на 11-13 процентов.

Распределение призовых на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 года:

Первый круг – 69 тыс. евро

Второй круг – 97 тыс. евро

Третий круг – 142 тыс. евро

Четвертый круг – 240 тыс. евро

Четвертьфинал – 400 тыс. евро

Полуфинал – 630 тыс. евро

Финал – 1,15 млн евро

Титул – 2,3 млн евро