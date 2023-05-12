Шевченко победил аргентинца Баэса в матче второго круга турнира в Риме

Российский теннисист Александр Шевченко вышел в третий круг турнира в Риме, одержав победу над представителем Аргентины Себастьяном Баэсом со счетом 6:3, 6:4.

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 1 час 45 минут. На счету россиянина три подачи навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести. Его соперник не оформил ни одного эйса, допустил две двойных и реализовал один брейк из семи.

В третьем круге Шевченко сыграет с Янником Синнером из Италии.