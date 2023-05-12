Сафиуллин обыграл Корду и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Роман Сафиуллин оказался сильнее представителя США Себастьяна Корды в матче второго круга «Мастерса» в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу 103-й ракетки мира.

Сафиуллин шесть раз подал навылет, допустил четыре двойных и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В активе Корды – четыре эйса, три двойных ошибки и реализовано два брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертый раунд турнира россиянин поборется с Алексеем Попыриным, представляющим Австралию.