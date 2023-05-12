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Зрители освистали Потапову после ее победы над итальянкой Коччаретто на турнире в Риме

Теннисный матч состоялся 11 мая.
12 мая 2023 17:42
автор: Глеб Шевяков

Российская теннисистка Анастасия Потапова после победы над представительницей Италии Элизабеттой Кочаретто в матче второго круга «Мастерса» в Риме была освистана болельщиками соперницы.

Отметим, что по ходу матча итальянская теннисистка уступала в счете, поэтому зрители каждое действие 22-летней россиянки сопровождали свистом и недовольными возгласами. После победы Потапова призвала публику успокоиться, однако снова была освистана итальянскими болельщиками.

Напомним, что Потапова одержала победу над Коччаретто со счетом 6:4, 6:4. В третьем круге турнира она встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой. Игра пройдет 13 мая.

источник: «Советский спорт»
Зрители освистали Потапову после ее победы над итальянкой Коччаретто на турнире в Риме
Теннисный матч состоялся 11 мая.
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