Калинская вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Мертенс

Теннисистка из России Анна Калинская во втором раунде турнира в Риме нанесла поражение Элизе Мертенс, представляющей Бельгию.

Игра, которая длилась два часа и 32 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу 24-летней спортсменки.

Анна три раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала шесть из 12 брейк-поинтов.

На счету Мертенс восемь эйсов, три двойные и пять брейков при девяти возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

В следующем раунде турнира Калинская сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) - Ясмине Паолини (Италия).