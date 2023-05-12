Касаткина обыграла Пигато и вышла в третий круг турнира в Риме

В матче второго круга турнира в итальянском Риме российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла хозяйку соревнований Лизу Пигато и вышла в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час 12 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки, которая ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти.

На счету ее соперницы также ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из восьми.

В третьем круге соревнований Касаткина сыграет с австрийкой Джулией Грабер.