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Касаткина обыграла Пигато и вышла в третий круг турнира в Риме

Россиянка не встретила серьезного сопротивления со стороны соперницы.
Касаткина обыграла Пигато и вышла в третий круг турнира в Риме
12 мая 2023 20:44
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче второго круга турнира в итальянском Риме российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла хозяйку соревнований Лизу Пигато и вышла в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час 12 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу россиянки, которая ни разу не подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из десяти.

На счету ее соперницы также ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из восьми.

В третьем круге соревнований Касаткина сыграет с австрийкой Джулией Грабер.

источник: «Советский спорт»
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