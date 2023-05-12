Александрова уступила Джорджи во втором круге турнира в Риме

Российская теннисистка Екатерина Александровна выбыла из розыгрыша турнира категории WTA 1000, проходящий в Риме (Италия).
Отметим, что во втором круге соревнований россиянка потерпела поражение от представительницы Италии Камилы Джорджи со счетом 4:6, 2:6.
Победительница три раза подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 11-и.
На счету 28-летней россиянки – два эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Добавим, что в следующем раунде турнира Джорджи сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
источник: «Советский спорт»