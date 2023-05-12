Джокович обыграл Этчеверри и вышел в третий круг турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Аргентины Томасом Мартином Этчеверри во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу первой ракетки мира.

35-летний победитель один раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести.

На счету аргентинского соперника – четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что на следующей стадии турнира Джокович встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым.