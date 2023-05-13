«Кошмар». Джокович высказался о качестве корта на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира Новак Джокович выразил недовольство качеством корта на турнире серии «Мастерс» в Риме.

Отметим, что сербский теннисист недоволен тем, что грунт собирался в кучки на задней линии. Свои претензии Новак высказал судье на вышке в ходе матча с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

«Корт – просто кошмар. Полный кошмар», — сказал Джокович.

Напомним, что серб выиграл матч со счетом 7:6 (7:5), 6:2.. В третьем круге Джокович сыграет с болгарином Григором Димитровым.