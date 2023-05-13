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Джокович рассказал о своей встрече с Моуринью в Риме

Португальский специалист оказался большим поклонником тенниса.
13 мая 2023 12:22
автор: Александр Шульгин

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своей встрече с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью в Риме.

«Он заядлый поклонник тенниса и, конечно же, один из величайших футбольных тренеров – не только сейчас, но и в истории. Для меня большая честь, что он приходит на мои матчи. Я очень это ценю. Очень, очень приветливый человек. Всегда был очень добр ко мне и моей команде.

Мы уже встречались несколько раз. Например, он приходил на мои матчи в Лондоне на Итоговом. Турнир много лет проходил в Лондоне, а он там тренировал и приходил посмотреть», - приводит слова серба пресс-служба АТР.

Напомним, сам Джокович недавно посетил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером».

источник: ATP
Джокович рассказал о своей встрече с Моуринью в Риме
Португальский специалист оказался большим поклонником тенниса.
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