Беккер оценил перспективы Джоковича установить рекорд по числу выигранных турниров Большого шлема

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер считает, что сербу Новаку Джоковичу вполне по силам установить рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема.

«Убежден, что Новак может выиграть 23-й турнир Большого шлема. Но ему будет непросто, поскольку конкуренция высока», - цитирует Беккера The Guardian.

В настоящее время у Джоковича и испанца Рафаэля Надаля по 22 победы на турнирах Большого шлема. При этом у Надаля 14 побед на Открытом чемпионате Франции, он является действующим победителем Роллан Гарроса.

Борис Беккер шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции по теннису, проходящий на кортах «Роллан Гарроса» состоится с 22 мая по 11 июня.