ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Беккер оценил перспективы Джоковича установить рекорд по числу выигранных турниров Большого шлема

Немецкий теннисист дал прогноз в преддверии Открытого чемпионата Франции.
13 мая 2023 15:15
автор: Александр Евграфов

Бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер считает, что сербу Новаку Джоковичу вполне по силам установить рекорд по количеству выигранных турниров Большого шлема.

«Убежден, что Новак может выиграть 23-й турнир Большого шлема. Но ему будет непросто, поскольку конкуренция высока», - цитирует Беккера The Guardian.

В настоящее время у Джоковича и испанца Рафаэля Надаля по 22 победы на турнирах Большого шлема. При этом у Надаля 14 побед на Открытом чемпионате Франции, он является действующим победителем Роллан Гарроса.

Борис Беккер шесть раз побеждал на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции по теннису, проходящий на кортах «Роллан Гарроса» состоится с 22 мая по 11 июня.

источник: The Guardian
«Это большая удача»: Рублев рассказал, чему он больше всего обрадовался по итогам матча с Молчаном
Россиянин вышел в третий круг турнира АТР в Риме.
13.05.2023 15:46
Теннис
автор: Александр Шульгин
Беккер оценил перспективы Джоковича установить рекорд по числу выигранных турниров Большого шлема
Немецкий теннисист дал прогноз в преддверии Открытого чемпионата Франции.
13.05.2023 15:15
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Молчана
Матч прерывался и длился 2 часа и 56 минут.
13.05.2023 15:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович рассказал о своей встрече с Моуринью в Риме
Португальский специалист оказался большим поклонником тенниса.
13.05.2023 12:22
Теннис
автор: Александр Шульгин
«Кошмар». Джокович высказался о качестве корта на «Мастерсе» в Риме
Соревнование в итальянской столице продлится до 21 мая.
13.05.2023 10:18
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович обыграл Этчеверри и вышел в третий круг турнира в Риме
Встреча продлилась 1 час и 52 минуты.
12.05.2023 22:03
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Александрова уступила Джорджи во втором круге турнира в Риме
Спортсменки провели на корте 1 час и 30 минут.
12.05.2023 20:53
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Касаткина обыграла Пигато и вышла в третий круг турнира в Риме
Касаткина обыграла Пигато и вышла в третий круг турнира в Риме
Россиянка не встретила серьезного сопротивления со стороны соперницы.
12.05.2023 20:44
Теннис
автор: Александр Шульгин
Калинская вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Мертенс
Калинская вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв Мертенс
В следующем круге россиянка может сыграть с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
12.05.2023 19:43
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Хачанов проиграл Барреру и не смог выйти в третий раунд «Мастерса» в Риме
Хачанов проиграл Барреру и не смог выйти в третий раунд «Мастерса» в Риме
Встреча длилась 2 часа и 37 минут.
12.05.2023 19:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика