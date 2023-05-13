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«Это большая удача»: Рублев рассказал, чему он больше всего обрадовался по итогам матча с Молчаном

Россиянин вышел в третий круг турнира АТР в Риме.
13 мая 2023 15:46
автор: Александр Шульгин

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублев прокомментировал свою победу над представителем Словакии Алексом Молчаном в матче второго круга турнира АТР в Риме.

«Я рад, что смог закончить игру до дождя. Теперь я могу отдохнуть, завтра тоже буду отдыхать. Мне не нужно ждать окончания дождя, когда мы сможем продолжить. Это большая удача. А большинству теннисистов только предстоит играть», - приводит слова теннисиста пресс-служба АТР.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу шестой ракетки мира.

Рублев два раза подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В активе Молчана - один эйс, одна двойная ошибка и не реализовано два брейк-пойнта.

За выход в четвертый раунд Рублев поборется с победителем матча Гвидо Пелья (Аргентина) - Алехандро Давидович Фокина (Испания).

источник: ATP
«Это большая удача»: Рублев рассказал, чему он больше всего обрадовался по итогам матча с Молчаном
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