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Украинка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Калинина обыграла обидчицу Арины Соболенко.
13 мая 2023 17:05
автор: Александр Кожевников

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче третьего круга Калинина оказалась сильнее чемпионки Australian Open – 2020, американской теннисистки Софьи Кенин. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершиалсь победой украинки со счетом 6:4, 6:2.

Калинина в ходе матча сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Кенин один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала лишь один брейк-пойнт из пяти.

Кенин на этом турнире является обидчицей второй ракетки мира Арины Соболенко - в матче второго круга Кенин оказалась сильнее со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

В следующем круге Калинина сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко (Беларусь) — Мэдисон Кис (США).

Украинка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Калинина обыграла обидчицу Арины Соболенко.
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