Кудерметова обыграла Потапову и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась победой Кудерметовой со счетом 7:5, 3:6, 6:2.

Кудерметова в ходе матча сделала четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13.

Потапова один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Кори Гауфф (США) - Мари Боузкова (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 3,5 млн евро.