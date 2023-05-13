Определился соперник Рублева в третьем круге «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

В матче второго круга Давидович-Фокина победил аргентинца Гида Пелью со счетом 6:0, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 38 минут.

Оба теннисиста по разу сделали подачу навылет, допустили по две двойные ошибки, у Давидович-Фокины 4 из 11 реализованных брейк-пойнта, у Пелью 1 из 5.

Рублев занимает в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов шестую строчку, Давидович-Фокина – 34-ю. Соперники уже дважды встречались между собой: в Открытом чемпионате Франции в 2020 году и в Дубае в 2023. Оба раза побеждал российский теннисист.