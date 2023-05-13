Матч Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме перенесли из-за дождя

Все вечерние матчи турниров «Мастерс» и WTA-1000, проходящих в Риме, перенесены на 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба соревнований в Италии.

Причиной переноса стал дождь, пролившийся над итальянской столицей.

На момент публикации новости были остановлены три матча мужского турнира - они будут доиграны завтра, 14 мая.

В число перенесенных матчей на следующий день попала и встреча российского теннисиста Даниила Медведева с финном Эмилем Руусувуори.

В женской части соревнований нет остановленных матчей, однако не состоялись встречи Кори Гауфф (США) с Мари Боузковой (Чехия) и Виктории Азаренко (Беларусь) с Мэдисон Кис (США).

Кроме того, под перенос попали встречи женского парного разряда, в которых должны были встретиться дуэт Дарья Касаткина (Россия) и Юлия Путинцева (Казахстан) против Моники Никулеску (Румыния) и Макото Ниномии (Япония), а также пары россиянок Анастасии Потаповой и Екатерины Александровой против Мариам Колодзьежовой (Чехия) и Веры Звонарёвой (Россия).

О расписании матчей на 14 мая организаторы сообщат позднее.