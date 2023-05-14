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Стало известно начало матча Даниила Медведева с финном Руусувуори на «Мастерсе» в Риме

Матчи должны были пройти еще вчера.
Стало известно начало матча Даниила Медведева с финном Руусувуори на «Мастерсе» в Риме
14 мая 2023 09:25
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Пресс-служба теннисного турнира в Риме сообщила обновленное расписание матчей на пятый игровой день.

В связи с тем, что матчи четвертого игрового дня пришлось переносить из-за непогоды в столице Италии, в мужской части соревнований игровой день начнется с несыгранных вчера матчей второго круга, в том числе встречи россиянина Даниила Медведева и финна Эмиля Руусувуори. Ожидается, что эта встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

Матч бельгийца Давида Гоффена и немца Александра Зверева начнется не ранее 20:00 по московскому времени.

Что касается матчей третьего круга, то они будут идти параллельно несостоявшимся вчера матчам второго круга. В частности, встреча Александр Шевченко (Россия) – Янник Синнер (Италия) начнется не ранее 21:30 мск.

источник: «Советский спорт»
Стало известно начало матча Даниила Медведева с финном Руусувуори на «Мастерсе» в Риме
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