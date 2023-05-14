Стало известно начало матча Даниила Медведева с финном Руусувуори на «Мастерсе» в Риме

Пресс-служба теннисного турнира в Риме сообщила обновленное расписание матчей на пятый игровой день.

В связи с тем, что матчи четвертого игрового дня пришлось переносить из-за непогоды в столице Италии, в мужской части соревнований игровой день начнется с несыгранных вчера матчей второго круга, в том числе встречи россиянина Даниила Медведева и финна Эмиля Руусувуори. Ожидается, что эта встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

Матч бельгийца Давида Гоффена и немца Александра Зверева начнется не ранее 20:00 по московскому времени.

Что касается матчей третьего круга, то они будут идти параллельно несостоявшимся вчера матчам второго круга. В частности, встреча Александр Шевченко (Россия) – Янник Синнер (Италия) начнется не ранее 21:30 мск.