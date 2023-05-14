Ушёл из жизни 13-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Оуэн Дэвидсон

13-кратный чемпион турниров «Большого шлема», австралийский теннисист Оуэн Дэвидсон скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Международного зала теннисной славы.

Дэвидсон наиболее успешно выступал в парном разряде и миксте. В парном разряде он выиграл два турнира серии «Большого шлема», а еще 11 - в миксте.

Наиболее успешно он выступал в паре с Билли Джин Кинг, вместе они завоевали восемь титулов.

В одиночном разряде Дэвидсон добивался хороших результатов, но был не столь хорош, как в парном и миксте - в 1966 году он стал полуфиналистом Уимблдона.