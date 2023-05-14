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Макки: соперничество Шараповой и Серены Уильямс больше походило на склоку

Бывший тренер теннисисток высказался о их противостоянии.
14 мая 2023 11:38
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер российской экс-теннисистки Марии Шараповой и американок Серены и Винус Уильямс Рик Макки рассказал о противостоянии россиянки и младшей из сестер.

«Мария говорит о своем противостоянии с Сереной, но любое соперничество должно быть постоянным. А Серена вела в этой борьбе со счетом 20:2. Когда Мария пришла ко мне в 11 лет, она была нацелена на сестер Уильямс, это было ее целью. Но я не считаю это настоящим соперничеством. Это больше было похоже на склоку. Кто знает, может быть, они недолюбливали друг друга по другим причинам», - приводит слова Макки Sportskeeda.

Шарапова является самой титулованной теннисисткой России. На ее счету 39 титулов WTA, в том числе пять - на турнирах «Большого шлема».

источник: Sportskeeda
Макки: соперничество Шараповой и Серены Уильямс больше походило на склоку
Бывший тренер теннисисток высказался о их противостоянии.
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