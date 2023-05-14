ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-первая ракетка мира Медведев признался в любви к тирамису

Он также рассказал какие еще ему нравятся блюда итальянской кухни
14 мая 2023 13:04
автор: Александр Евграфов

Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что ему очень нравится в итальянской кухне тирамису.

«В Италии много хорошей еды. Например, тирамису. По-моему, здесь невозможно найти плохое тирамису. Возможно ли это вообще. Я, по-моему, уже два съел», - сказал Медведев в эфире Tennis TV.

По словам Медведева в первый день приезда в Рим, он с супругой отправился в ресторан «Тартуфи, где подается много трюфелей, которые чете Медведевых очень понравились.

В стартовом матче турнира серии «Мастерс» в Риме Медведев встретится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори, занимающем 43-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

источник:
Свентек прокомментировала свое соперничество с Соболенко
Ранее белорусская спортсменка одержала победу над польской теннисисткой на турнире в Мадриде.
14.05.2023 13:18
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Экс-первая ракетка мира Медведев признался в любви к тирамису
Он также рассказал какие еще ему нравятся блюда итальянской кухни
14.05.2023 13:04
Теннис
автор: Александр Евграфов
Макки: соперничество Шараповой и Серены Уильямс больше походило на склоку
Бывший тренер теннисисток высказался о их противостоянии.
14.05.2023 11:38
Теннис
автор: Александр Кожевников
Ушёл из жизни 13-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Оуэн Дэвидсон
Бывший спортсмен скончался на 80-м году жизни.
14.05.2023 11:34
Теннис
автор: Александр Кожевников
Стало известно начало матча Даниила Медведева с финном Руусувуори на «Мастерсе» в Риме
Стало известно начало матча Даниила Медведева с финном Руусувуори на «Мастерсе» в Риме
Матчи должны были пройти еще вчера.
14.05.2023 09:25
Теннис
автор: Александр Кожевников
Матч Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме перенесли из-за дождя
Матч Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме перенесли из-за дождя
Непогода в Италии вмешалась в расписание престижного турнира.
13.05.2023 23:06
Теннис
автор: Александр Кожевников
Определился соперник Рублева в третьем круге «Мастерса» в Риме
Россиянину, занимающему 6-ю строчку в рейтинге ATP, будет противостоять 34-я ракетка мира.
13.05.2023 21:15
Теннис
автор: Александр Евграфов
Кудерметова обыграла Потапову и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Кудерметова обыграла Потапову и вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Спортсменкам потребовалось три сета, чтобы выявить сильнейшую.
13.05.2023 19:31
Теннис
автор: Александр Кожевников
Алькарас сменит Джоковича на первой строчке рейтинга ATP в следующий понедельник
Испанец будет посеян под первым номером на Открытом чемпионате Франции.
13.05.2023 17:57
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Украинка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Риме
Калинина обыграла обидчицу Арины Соболенко.
13.05.2023 17:05
Теннис
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика