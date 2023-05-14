Экс-первая ракетка мира Медведев признался в любви к тирамису

Бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, что ему очень нравится в итальянской кухне тирамису.

«В Италии много хорошей еды. Например, тирамису. По-моему, здесь невозможно найти плохое тирамису. Возможно ли это вообще. Я, по-моему, уже два съел», - сказал Медведев в эфире Tennis TV.

По словам Медведева в первый день приезда в Рим, он с супругой отправился в ресторан «Тартуфи, где подается много трюфелей, которые чете Медведевых очень понравились.

В стартовом матче турнира серии «Мастерс» в Риме Медведев встретится с финским теннисистом Эмилем Руусувуори, занимающем 43-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.