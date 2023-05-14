Свентек прокомментировала свое соперничество с Соболенко

Первая ракетка мира, Ига Свентек поделилась мнением о своем противостоянии с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

«Соперничество с такой хорошей спортсменкой, как Соболенко, мотивирует. Это заставляет меня всегда быть наготове и держать себя в тонусе. Я действительно была поражена в прошлом году, когда играла против Эшли Барти. Тогда я испытала похожие чувства», — приводит слова Свентек Tennis Infinity.

Напомним, что Соболенко одержала победу на теннисном турнире категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв Свентек в финальном матче со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Для белорусской теннисистки это стал третий трофей в нынешнем году.