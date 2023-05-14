Медведев рассказал о своей дружбе с Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев признался, как относится к своему соотечественнику Андрею Рублеву.

«У нас с Андреем отличная связь, и, я думаю, с годами она становится все крепче. Ведь в теннисе вы не можете знать наверняка, как сложатся ваши отношения. Все-таки мы все друг с другом соревнуемся. Он становился все сильнее и сильнее на протяжении многих лет. Мы просто отличные друзья и знаем, что можем положиться друг на друга», — приводит слова Медведева Tennis TV.

Напомним, что в воскресенье, 14 мая Медведеву предстоит матч против финского теннисиста Эмиля Руусувуори в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме.