Сафиуллин проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Риме

В Риме (Италия) завершился матч третьего круга престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались россиянин Роман Сафиуллин и Алексей Попырин, представляющий Австралию.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Попырина.

Попырин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету Сафиуллина ни одного эйса, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в следующий раунд Баррера поборется с победителем противостояния Фабио Фоньини (Италия) и Хольгера Руне (Дания).

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.