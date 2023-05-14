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Сафиуллин проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Риме

Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
Сафиуллин проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Риме
14 мая 2023 14:05
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

В Риме (Италия) завершился матч третьего круга престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались россиянин Роман Сафиуллин и Алексей Попырин, представляющий Австралию.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Попырина.

Попырин шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех.

На счету Сафиуллина ни одного эйса, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в следующий раунд Баррера поборется с победителем противостояния Фабио Фоньини (Италия) и Хольгера Руне (Дания).

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.

источник: «Советский спорт»
Сафиуллин проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Риме
Сафиуллин проиграл Попырину в третьем круге «Мастерса» в Риме
Встреча продолжалась 1 час 55 минут.
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