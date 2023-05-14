Даниил Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

В Риме (Италия) завершился матч второго круга престижного теннисного турнира серии «Мастерс», в котором встречались россиянин Даниил Медведев и финский спортсмен Эмиль Руусувуори.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева.

Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

На счету Руусувуори ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в следующий раунд Медведев поборется с испанским теннисистом Бернабе Сапата-Миральесом.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.