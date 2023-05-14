Касаткина обыграла Грабер и вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче третьего круга Касаткина оказалась сильнее австрийской спортсменки Юлии Грабер. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут и завершилась победой россиянки со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу Касаткиной.

Касаткина в ходе матча сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

Грабер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

В следующем круге Касаткина сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 3,5 млн евро.