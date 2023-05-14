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Медведев прокомментировал победу над Руусуувуори на турнире в Риме

Россиянин пробился в четвертый круг «Мастерса».
14 мая 2023 16:38
автор: Степан Шереметьев

Российский теннисист Даниил Медведев жад комментарий после победы над финном Эмилем Руусуувуори в третьем круге турнира в Риме.

«Есть небольшое облегчение. Я всегда приезжаю сюда с пониманием, что могу показывать хороший теннис, поэтому я счастлив, что, наконец, одержал первую победу в Риме»,мприводит слова спортсмена ATP.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Руусувуори ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в следующий раунд Медведев поборется с испанским теннисистом Бернабе Сапата-Миральесом.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.

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