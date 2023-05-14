Джокович дал совет, как выигрывать большие матчи

Первая ракетка мира Новак Джокович дал совет своим коллегам по цеху, как можно научиться одерживать большие победы.

«Просто придерживайтесь курса, сохраняйте терпение и веру в процесс и путешествие… Поймите, что работает лучше всего для вашего развития, какова ваша формула успеха в умственном, физическом и эмоциональном плане, а затем придерживайтесь этого», - приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Напомним, 14 мая Джокович в матче третьего круга турнира в Риме обыграл болгарина Грегора Димитрова.

В следующей стадии серб сыграет с представителем Британии Кэмероном Норри.