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Джокович дал совет, как выигрывать большие матчи

Серб вышел в четвертый круг турнира в Риме.
14 мая 2023 21:50
автор: Александр Шульгин

Первая ракетка мира Новак Джокович дал совет своим коллегам по цеху, как можно научиться одерживать большие победы.

«Просто придерживайтесь курса, сохраняйте терпение и веру в процесс и путешествие… Поймите, что работает лучше всего для вашего развития, какова ваша формула успеха в умственном, физическом и эмоциональном плане, а затем придерживайтесь этого», - приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Напомним, 14 мая Джокович в матче третьего круга турнира в Риме обыграл болгарина Грегора Димитрова.

В следующей стадии серб сыграет с представителем Британии Кэмероном Норри.

источник: ATP
Джокович дал совет, как выигрывать большие матчи
Серб вышел в четвертый круг турнира в Риме.
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