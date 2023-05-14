Тарпищев поделился мнением об игре российского теннисиста Медведева на турнире в Риме

Президент ФТР России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре российского теннисиста Даниила Медведева, который обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:2 и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме.

«Играет абсолютно нормально для себя, для его личного опыта на грунте хороший матч провел. Задача - наигрываться, набирать технико-тактические варианты игры перед Открытым чемпионатом Франции, набирать опыт», - приводит слова функционера ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Руусувуори ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в следующий раунд Медведев поборется с испанским теннисистом Бернабе Сапата-Миральесом.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.