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Тарпищев поделился мнением об игре российского теннисиста Медведева на турнире в Риме

Россиянин пробился в четвертый круг «Мастерса».
14 мая 2023 22:41
автор: Степан Шереметьев

Президент ФТР России Шамиль Тарпищев поделился мнением об игре российского теннисиста Даниила Медведева, который обыграл финна Эмиля Руусувуори со счетом 6:4, 6:2 и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме.

«Играет абсолютно нормально для себя, для его личного опыта на грунте хороший матч провел. Задача - наигрываться, набирать технико-тактические варианты игры перед Открытым чемпионатом Франции, набирать опыт», - приводит слова функционера ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Медведев пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Руусувуори ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в следующий раунд Медведев поборется с испанским теннисистом Бернабе Сапата-Миральесом.

Призовой фонд соревнований в Риме составляет чуть более 7,7 млн евро.

источник: ТАСС
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