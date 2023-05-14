Самсонова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Риме, проиграв Векич

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче третьего круга турнира в Риме уступила представительнице Хорватии Донне Векич.

Встреча продолжалась два часа 40 минут и завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу хорватки, которая четыре раза подавала навылет, совершила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трех.

На счету россиянки два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейка из 11.

В следующей стадии Векич сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек.