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Соболенко рассказала, что не получила визу для участия в Уимблдоне в данный момент 

Соревнования состоятся в июле нынешнего года. 
15 мая 2023 13:23
автор: Глеб Шевяков

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что находится в ожидании получения визы в Великобританию, чтобы принять участие в Уимблдоне.

Отметим, что об этом 25-летняя спортсменка сообщила в своих соцсетях.

«Все еще жду подтверждения визы...», – ответила Соболенко на вопрос одного из подписчиков ее соцсетей про участие в британском теннисном турнире.

Добавим, что Уимблдонский турнир состоится в этом году, в период с 3 по 16 июля. Победителями прошлогоднего турнира являются сербский теннисист Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Напомним, что ранее Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Мадриде, одержав победу в финале над первой ракеткой мира, Игой Свентек.

Соболенко рассказала, что не получила визу для участия в Уимблдоне в данный момент 
Соревнования состоятся в июле нынешнего года. 
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