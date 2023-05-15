Соболенко рассказала, что не получила визу для участия в Уимблдоне в данный момент 

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что находится в ожидании получения визы в Великобританию, чтобы принять участие в Уимблдоне.

Отметим, что об этом 25-летняя спортсменка сообщила в своих соцсетях.

«Все еще жду подтверждения визы...», – ответила Соболенко на вопрос одного из подписчиков ее соцсетей про участие в британском теннисном турнире.

Добавим, что Уимблдонский турнир состоится в этом году, в период с 3 по 16 июля. Победителями прошлогоднего турнира являются сербский теннисист Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Напомним, что ранее Соболенко выиграла турнир категории WTA-1000 в Мадриде, одержав победу в финале над первой ракеткой мира, Игой Свентек.