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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Боузкову 

Теннисный матч длился 1 час и 19 минут.
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Боузкову 
15 мая 2023 16:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одолела представительницу Чехии Мари Боузкову в матче четвертого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 12-й ракетки мира.

26-летняя победительница два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11-и.

На счету чешской соперницы – один эйс и одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Добавим, что в четвертьфинале соревнований Кудерметова сыграет матч против китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь.

источник: «Советский спорт»
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