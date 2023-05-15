Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Риме, обыграв Боузкову 

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одолела представительницу Чехии Мари Боузкову в матче четвертого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 12-й ракетки мира.

26-летняя победительница два раза подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 11-и.

На счету чешской соперницы – один эйс и одна двойная ошибка и один нереализованный брейк-пойнт.

Добавим, что в четвертьфинале соревнований Кудерметова сыграет матч против китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь.