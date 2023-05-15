Рублев победил Давидовича-Фокина и вышел в 1/8 финала турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над испанцем Алехандро Давидовичем-Фокина в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Отметим, что россиянин победил соперника со счетом 7:6 (10:8), 6:3.
На счету шестой ракетки мира – три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из десяти.
Испанский соперник три раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трех возможных.
Добавим, что в 1/8 финала турнира Рублев проведет встречу против представителя Германии Янника Ханфмана.
источник: «Советский спорт»